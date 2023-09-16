В украинских телеграм-каналах и твиттере Ukrainian Front опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, изображен российский ракетный корабль «Самум» на буксировке.

Накануне, 15 сентября, украинские СМИ писали, что «Самум» атаковал украинский морской дрон Sea Baby. В частности, об этом сообщили «РБК-Украина», «Украинская правда» и «Униан» со ссылкой на Службу безопасности Украины. «”Морской малыш” попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся ему значительные повреждения. После этого корабль потерял ход», — писал «РБК-Украина».

Как отмечают «Важные истории», сразу три OSINT-аталитика проанализировали опубликованное фото и пришли к выводу, что «Самум» действительно получил повреждения, так как его корма находится слишком высоко.

14 сентября Минобороны России отчиталось об уничтожении морского безэкипажного катера, который пытался атаковать «Самум» в акватории Черного моря. Получил ли российский корабль какие-либо повреждения, в ведомстве не уточнили.

По данным «Важных историй», «Самум» — это малый ракетный корабль, который может развивать скорость до 100 километров в час. На его вооружении стоят противокорабельные крылатые ракеты «Москит» и зенитно-ракетный комплекс «Оса-М».

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