В Москве задержали сотрудника компании по производству беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, мужчину подозревают в «сливе важной информации» в интернет.

«Соответствующие данные, а также логины и пароли он выложил на портал Github. Мужчину выследили и задержали», — сообщил собеседник РИА «Новости». По информации издания, на мужчину завели уголовное дело о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России (часть 3 статьи 274.1 УК). По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

Телеграм-канал Baza пишет, что задержанный — 36-летний сотрудник компании «Кронштат» Евгений В. По данным канала, он находится под подпиской о невыезде. Baza также сообщает, что на него заведено уголовное дело по статье 274.1 УК.

На сайте «Кронштата» говорится, что компания разрабатывает и производит оборудование и программное обеспечение для беспилотной авиации. Представитель компании подтвердил «Дождю», что их бывший инженер распространял «сведения конфиденциального характера» и выкладывал на Github учетные записи и пароли к ним, которые составляют «коммерческую тайну». При этом в компании заявили, что уголовное дело в отношении их сотрудника завели по статье о незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну (статья 183 УК). В зависимости от части этой статьи, мужчине может грозить от двух до семи лет колонии.

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