Онлайн-школа Skyeng извинилась за «непозволительный креатив» с военным

Языковая онлайн-школа Skyeng извинилась за рекламу с изображением военного. Об этом сообщает РБК.

Ранее в сети появилась реклама Skyeng, на которой был изображен печальный мужчина в военной форме, с подписью: «Больше года не виделся с друзьями, которые уехали и безумно скучаешь по ним? Английский + IT топовое сочетание, которое поможет получить зарубежный оффер».

В компании назвали это «непозволительным креативом» и пояснили, что рекламное агентство без согласования опубликовало этот «спорный материал», и он попал в сеть. В Skyeng заверили, что отказались от дальнейшего сотрудничества с авторами рекламы и удалили ее.

Ранее на рекламу Skyeng обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Читается это так: пока твои друзья воюют, учи английский, получай зарубежный оффер и уезжай из России», — написал он в своем телеграм-канале.

Он призвал Skyeng объяснить, «какой смысл они вкладывают в эту рекламу и почему защита Отечества — противопоставляется трудоустройству за границей», а также пообещал пожаловаться на компанию в ФАС.

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