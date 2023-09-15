В Москве отменили концерт группы «Ленинград». Он должен был пройти на стадионе «Лужники» 16 сентября. Об этом пишет РБК, ссылаясь на билетного оператора Kassir.ru.

Как отмечается, выступление отменили «по причинам, не зависящим от организатора», каким именно — не сообщается. Сдать билеты можно до конца ноября. Кроме того, страницу о концерте «Ленинграда» со своего сайта удалил организатор SAV Entertainment. Солист группы Сергей Шнуров не сообщал об отмене концерта.

Отмененный концерт был единственным запланированным выступлением «Ленинграда» в этом году. Предыдущий концерт прошел в 10 сентября 2022 года в «Лужниках» после трехлетнего перерыва.

В марте этого года Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России. А на вопрос о том, как он относится к артистам, покинувшим страну, тот ответил, что ему «все равно, кто и где проживает».

Прошлой осенью концерты «Ленинграда» отменили в Санкт-Петербурге. По словам Шнурова, это произошло из-за конфликта с губернатором города Александром Бегловым.

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