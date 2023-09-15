Вячеслав Дацик рассказал, что приехал на войну в Украину

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик опубликовал в своем инстаграме видео с подписью «Нахожусь в зоне СВО». На видео он стреляет из автомата и говорит: «Всем бойцам хардкора, здравия. Большой привет. Парни ждут вас всех здесь, на передке».

«Он уже неделю там. Может, контракт подпишет. Знаю, что у него есть такое предложение», — цитирует «Матч ТВ» представителя Дацика Якова Летова. Последний профессиональный бой Дацика проходил в Москве 18 августа, напоминает телеканал.

Дацик известен не только как спортсмен, но и как неонацист — он был членом ныне запрещенной в России организации «Славянский союз». Дацик также неоднократно становился фигурантом уголовных дел в России и в Норвегии, куда он сбегал из-под ареста: из-за ограбление салонов сотовой связи, незаконного ношения оружия, незаконного пересечения границы и нападения на секс-работниц.

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