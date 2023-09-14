В Курской области один человек погиб при обстреле спиртзавода

При обстреле спиртзавода в поселке Теткино Глушковского района Курской области погиб мужчина. Об этом сообщил местный губернатор Роман Старовойт.

«Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Mash, утром 14 сентября поселок Теткино обстреливали дважды. Под удар, как сообщается, попали сахарный и спиртзавод.

Также, по словам Старовойта, ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. В населенном пункте повреждена линия электроснабжения, никто не пострадал.

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