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В Курской области один человек погиб при обстреле спиртзавода

11:10 • 14.09.2023

При обстреле спиртзавода в поселке Теткино Глушковского района Курской области погиб мужчина. Об этом сообщил местный губернатор Роман Старовойт. 

«Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой», — написал он в своем телеграм-канале. 

По данным телеграм-канала Mash, утром 14 сентября поселок Теткино обстреливали дважды. Под удар, как сообщается, попали сахарный и спиртзавод. 

Также, по словам Старовойта, ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. В населенном пункте повреждена линия электроснабжения, никто не пострадал. 

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