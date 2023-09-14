Поддержать
Новости

В Татарстане восьмилетний мальчик выстрелил в лицо однокласснику 

11:37 • 14.09.2023

В школе села Богородское Пестречинского района Татарстана восьмилетний мальчик выстрелил в лицо однокласснику. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местное издание «Реальное время». 

По его данным, школьник выстрелил, предположительно, из ракетницы. Пострадавшего ребенка увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Еще один ученик был оглушен выстрелом, его также госпитализировали. Издание «Idel. Реалии» добавляет, что сейчас в школе работают сотрудники полиции. 

Mash Iptash без ссылки на источник пишет, что ракетницу второклассник нашел накануне на площадке возле школы и выстрелил случайно. Телеграм-канал отмечает, что сейчас ребенка вместе с его матерью допрашивают силовики. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»