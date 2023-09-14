В Татарстане восьмилетний мальчик выстрелил в лицо однокласснику 

В школе села Богородское Пестречинского района Татарстана восьмилетний мальчик выстрелил в лицо однокласснику. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местное издание «Реальное время».

По его данным, школьник выстрелил, предположительно, из ракетницы. Пострадавшего ребенка увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Еще один ученик был оглушен выстрелом, его также госпитализировали. Издание «Idel. Реалии» добавляет, что сейчас в школе работают сотрудники полиции.

Mash Iptash без ссылки на источник пишет, что ракетницу второклассник нашел накануне на площадке возле школы и выстрелил случайно. Телеграм-канал отмечает, что сейчас ребенка вместе с его матерью допрашивают силовики.

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