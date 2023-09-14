Блогера и спортсмена Евгения Савина обвинили в повторной «дискредитации» армии 

Против блогера и спортсмена Евгения Савина (КраСава) возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии (статья 280.3 УК РФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, поводом стали высказывания Савина в интервью Ксении Собчак. Как уточняет телеграм-канал «Осторожно, новости», экспертиза установила, что Савин отрицал «факт использования ВС РФ в целях защиты интересов России, ее граждан и поддержания мира».

«Надеюсь, в этом сезоне мои игроки будут такими же настырными как СК РФ. Других проблем в стране видимо нет», — прокомментировал сообщения о возбуждении против него уголовного дела Савин в своем инстаграме.

В феврале Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии. Донос на него тогда написал депутат Госдумы от «Единой России» Роман Терюшков.

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Савин открыто выступил против войны. В апреле 2022 года на своем ютьюб-канале он опубликовал интервью с украинскими футболистами, которые рассказали, как на их жизни отразилась война.

После этого администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла соглашение об аренде с футбольным клубом, который принадлежит Савину. Позже стало известно, что он уехал из России и перерегистрировал свой футбольный клуб на Кипре.

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