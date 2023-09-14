У семьи главы «Мосводоканала», который вербовал людей для войны в Украине, есть бизнес в Германии

Семья главы «Мосводоканала» Александра Пономаренко, который причастен к вербовке людей для войны в Украине, зарабатывает на недвижимости в Берлине. Об этом говорится в совместном расследовании der Spiegel, OCCRP, швейцарского RTS, а также французской Le Monde и австрийской Standard.

Расследователи выяснили, что сын, дочь, пасынок, а также партнерка Пономаренко Любовь Комиссаренко управляют элитной недвижимостью в столице Германии. Так, им среди прочего принадлежит жилой комплекс Riverside Square, расположенный недалеко от Центрального вокзала Берлина. Авторы расследования отмечают, что только земля под этим комплексом стоит 22 миллиона евро.

Кроме того, один из сыновей Пономаренко владеет компанией, которая сдает в аренду квартиры недалеко от Потсдамской площади в центре Берлина.

На сайте принадлежащей семье Пономаренко компании Evanka Invest GmbH говорится, что она основана партнерами «украинского происхождения». В самой компании, как пишет Spiegel, утверждают, что большинство ее акционеров и сотрудников — это коренные украинцы, которые страдают от российской агрессии и даже предоставляют жилье беженцам.

Партнерка Пономаренко Любовь Комиссаренко, как пишут расследователи, действительно родилась в Украине. По их данным, она познакомилась с Пономаренко в 2003 году, а в 2006 году занялась строительным бизнесом и продажей оборудования для водоснабжения. Одним из ее бизнес-партнеров стал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. С 2014 года компании Комиссаренко получили от «Мосводоканала» и других госструктур заказов на общую сумму более 200 миллионов евро.

По данным расследователей, примерно такую же сумму семья Пономаренко успешно вывела из России и реинвестировала в Германии.

Сама Любовь Комиссаренко сказала журналистам Spiegel, что рассталась с Пономаренко и покинула Россию после начала российского вторжения в Украину. По ее словам, теперь она пытается разорвать экономические связи с Россией и доводит до конца старые проекты.

Ранее «Важные истории» писали, что «Мосводоканал», как и другие московские бюджетные организации, занимается вербовкой «добровольцев» на войну в Украине. Для этого соискателям предлагают фиктивное трудоустройство с подписанием контракта на службу в войсках и дополнительными выплатами от компании.

Сам же «Мосводоканал» публиковал видео, в котором рассказывается, как якобы ее мобилизованные сотрудники воюют в Украине, а компания закупает для них экипировку, включая оптические прицелы.

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