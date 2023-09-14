Генпрокуратура объявила «нежелательной» финскую неправительственную организацию EastCham Finland

Генпрокуратура признала «нежелательной» деятельность на территории России финской неправительственной организации EastCham Finland. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

«После начала специальной военной операции деятельность организации кардинально изменилась, перестав соответствовать изначально заявленной цели – якобы содействию развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества. Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. Представители организации выступили с осуждением действий России и в поддержку Украины», — говорится в нем.

В ведомстве утверждают, что «EastCham Finland совместно с другой финской организацией, функционирующей под американским руководством, проводит целенаправленную работу по продвижению идей отказа от экономического сотрудничества с нашей страной, принуждает другие компании прекратить работу на российском рынке».

Генпрокуратура также отметила, что «ключевым направлением деятельности EastCham Finland на текущий момент стал своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок».

Как пишет РБК, EastCham Finland — это преемник Советской торговой палаты, основанной еще в 1946 году, которая позднее стала Финско-советской торговой палатой, а затем Финско-российской торговой палатой. В 2022 году организация сменила название и переориентировалась с России на другие страны постсоветского пространства.

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