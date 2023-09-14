На войне в Украине погиб уже второй командир 247-го полка ВДВ

На фронте в Украине погиб командир 247-го десантно-штурмового полка Василий Попов. Об этом сообщает «Медиазона». Издание отмечает, что Попов стал уже вторым командиром этого подразделения, погибшим с начала российского вторжения в Украину. 26 февраля 2022 года погиб командовавший этим полком гвардии полковник Константин Зизевский.

Первые сообщения о гибели Василия Попова появились 10 сентября. Тогда об этом написал блогер Егор Гузенко, автор Z-канала «Тринадцатый», не упоминая фамилии погибшего.

«Сегодня в ночь, блядь, погиб командир 247-го полка новый, только недавно в должность вступил. Хороший мужик, блядь, ну реально, блядь, герой, блядь, просто герой, у меня других слов нет, и мне его жалко. С ним еще три парня погибли, и мне их жалко», — говорилось в сообщении.

Позже информация о гибели Попова появилась в группе «ВКонтакте» «С любых высот, в любое пекло! Гвардия 11 одшбр». Там были опубликованы стихи, посвященные памяти командира 247-го десантно-штурмового полка Василия Попова.

Как пишет «Медиазона», ссылаясь на утечки из российских баз данных, Василию Викторовичу Попову на момент гибели было 38 лет. В телефонных книгах он был записан как «капитан» и «майор». Однако издание отмечает, что в 2021 году он учился в Общевойсковой академии Вооруженных сил, и перед назначением командиром полка, вероятно, был повышен в звании.

247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк входит в 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и дислоцирован в Ставрополе. Как пишет «Медиазона», это подразделение понесло тяжелые потери в первые же дни полномасштабного российского вторжения в Украину. Так, в первую неделю войны полк потерял не менее 60 человек убитыми при попытке штурма Николаева. В их числе был и командир полка Константин Зизевский — ему посмертно присвоили звание героя России.

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