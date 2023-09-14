Год назад пилот российского Су-27 атаковал британский самолет, неправильно поняв слова диспетчера

Стали известны подробности инцидента, случившегося в сентябре 2022 года в небе над Черным морем. Тогда пилот российского Су-27 выпустил две ракеты по британскому самолету разведчику. Как оказалось, это произошло не случайно — пилот неправильно понял слова диспетчера и решил, что получил приказ атаковать. Об этом пишет BBC News.

29 сентября 2022 года самолет-разведчик RC-135 Королевских военно-воздушных сил Великобритании, экипаж которого состоял из 30 человек, выполнял плановый полет в международном воздушном пространстве над Черным морем. В какой-то момент его стали сопровождать два российских истребителя Су-27.

Источник BBC News в одном из западных оборонных ведомств рассказал, что из перехваченных переговоров следует, что один из российских пилотов ошибочно понял слова диспетчера, посчитав их приказом атаковать. Так, диспетчер сказал: «У вас есть цель», после чего пилот одного из истребителей выпустил ракету «воздух-воздух» по британскому самолету.

Пилот второго истребителя отреагировал на произошедшее матерной руганью, а затем поинтересовался, что вообще делает его коллега. Тем не менее пилот первого истребителя продолжил попытки атаковать и выпустил еще одну ракету. Она просто упала с крыла самолета. С чем это связано, неясно — либо она была неисправна, либо запуск был прерван.

Комментируя произошедшее, источники BBC News в оборонных структурах заявили о «высокой степени непрофессионализма» тех, кто был вовлечен в ситуацию. Они подчеркнули, что пилоты НАТО используют «очень точные формулировки», когда запрашивают и получают разрешение открыть огонь.

О произошедшем в небе над Черным морем публике спустя почти месяц сообщил бывший тогда министром обороны Великобритании Бен Уоллес. Он отметил, что Великобритания не считает этот инцидент «преднамеренной эскалацией с российской стороны». По его словам, Москва объяснила произошедшее «технической неисправностью». Публично Минобороны Росии этот инцидент не комментировало.

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