Россия атаковала дронами Одесскую область

В ночь на 13 сентября российские военные атаковали Одесскую область с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

По их данным в ходе атаки, которая длилась четыре с половиной часа, удалось сбить 32 беспилотника типа «Shahed-131/136». «К сожалению, попаданием по портовой инфраструктуре изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта», — говорится в сообщении. Там также уточняется, что в результате удара пострадали семь человек.

В свою очередь, глава областной администрации Олег Кипер сообщил о шести пострадавших, три из которых находятся в тяжелом состоянии.

«Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения портовой и другой гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий», — написал он в своем телеграм-канале.

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