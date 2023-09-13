В Мадриде задержали мужчину, который прикоснулся к ягодицам журналистки на улице в прямом эфире

Полиция Мадрида арестовала 25-летнего гражданина Румынии (его имя не сообщается), который вмешался в прямое включение корреспондентки телеканала Cuatro Изабель Баладо. Его могут обвинить в сексуализированном насилии, пишет El País.

Баладо освещала арест владельца местного магазина, который избил вора. Она включилась в эфир, стоя рядом с местом происшествия. В какой-то момент в кадре появился мужчина в темных очках. Он дотронулся до ягодиц Баладо и спросил, на каком телеканале она работает. Журналистка попыталась вернуться к работе, а мужчина продолжил стоять неподалеку от нее.

Тогда в ситуацию вмешался ведущий программы Начо Абад, а Баладо спросила у мужчины, обязательно ли было ее трогать. В ответ тот начал все отрицать и, уходя, попытался погладить журналистку рукой по голове. «Пока наша коллега вела прямой эфир и выполняла свою работу, какой-то идиот тронул ее за ягодицы», — прокомментировал происходящее Начо Абад.

Позже Баладо рассказала, что этот же мужчина приставал и к другим людям на улице. Ее коллеги обратились в полицию, которая вскоре арестовала домогавшегося мужчину.

Ситуацию в соцсети X (экс-твиттер) прокомментировала и министр Испании по вопросам равноправия Ирен Монтеро: «То, что до сих пор считалось “нормальным”, уже не является нормальным. Прикосновение без согласия является сексуальным насилием».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.