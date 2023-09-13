В Данию не пустили заместителя министра здравоохранения России

Заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая не впустили в Данию. Об этом в своем телеграм-канале сообщило российское посольство в Копенгагене.

«Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран-участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене. Посольство будет добиваться от датских властей объяснений и извинений по поводу произошедшего инцидента», — говорится в сообщении.

Салагай ехал в Данию, чтобы принять участие в проходящем с 12 по 14 сентября в Копенгагене региональном совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Датские СМИ обратились за комментариями в МИД страны, но пока их не получили.

1 сентября датские власти потребовали от России до 29 сентября сократить численность дипломатического присутствия в Дании до 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников. Это решение тогда прокомментировали в российском посольстве, заявив, что «такой шаг датские власти предприняли в условиях сознательно нагнетаемой истерии о российских шпионах, выдвижения бездоказательных обвинений и подозрений в адрес российских дипломатов».

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