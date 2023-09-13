Роскомнадзор потребовал от блогера удалить пост об испанской недвижимости дочери пензенского чиновника

Роскомнадзор потребовал от блогера Валентина Снегирева удалить публикацию о зарубежной недвижимости семьи главы антикоррупционного управления Пензенской области Дмитрия Гордеева. Об этом Снегирев сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее он написал в своем блоге о дочери Гордеева Марине, которая «много лет живет в Испании, имеет там дом и бизнес». Снегирев также сообщил, что Гордеев до назначения главой антикоррупционного управления работал проректором по режиму и безопасности Пензенского университета. По словам Снегирева, в этой должности он вручал дипломы выпускникам военного учебного центра в вузе и называл армию «одной из главных основ России».

Гордеев пожаловался на публикацию в Роскомнадзор, заявив, что блогер нарушил его право на конфиденциальность персональных данных. После этого ведомство прислало Снегиреву предписание с требованием удалить публикацию в течение десяти дней, предупредив об ответственности за повторное нарушение законодательства о персональных данных (часть 5 статьи 13.11 КоАП РФ).

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