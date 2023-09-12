Город Рыльск в Курской области дважды атаковали беспилотники

Город Рыльск в Курской области за ночь дважды подвергся атакам беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале написал местный губернатор Роман Старовойт.

Сообщение о первой атаке появилось около 11 часов вечера. «В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур», — написал Старовойт.

Спустя час он сообщил о второй атаке. «В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет», — говорилось в сообщении Старовойта.

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