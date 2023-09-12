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Путин связал отъезд из России деятелей культуры «с материальными вещами»

12:17 • 12.09.2023

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, прокомментировал отъезд из страны деятелей культуры. Он оценил его в 160–170 человек.

«Они не согласны с политикой российского государства. Но можно быть несогласным и быть здесь, и говорить об этом, никто не запрещает. Но кто-то предпочел уехать. Связано это не только с позицией людей из сферы искусства, связано это и с материальными вещами. Ведь накупили за последние годы домов, квартир за границей, счета там за границей. Люди хотят это сохранить, боятся потерять», — сказал Путин.

Он согласился с тем, что из-за отъезда деятелей культуры россияне «наверное, что-то потеряли». В то же время Путин заявил, что пусть лучше уехавшие остаются за рубежом, «чем здесь они будут капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности».

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