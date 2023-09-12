Бывшая глава МИД Австрии и ее пони переехали из-под Рязани в Петербург

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала из деревни под Рязанью в Петербург, а принадлежащие ей пони — в Ленинградскую область. Об этом Кнайсль рассказала агентству ТАСС.

По ее словам, в Петербурге она будет работать в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues), сооснователем и руководителем которого она является.

«Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург», — пояснила она.

На новое место жительства принадлежащих Кнайсль пони доставил самолет военно-транспортной авиации. Первым об этом сообщил близкий к авиации Z-канал Fighterbomber. «Товарищи авиаторы, которые сейчас под погрузку в Артеке стоят. Там вместо геройского отряда вам хотят пони загрузить. Если прям стране сегодня ну очень нужны пони, то летите, конечно, с пони, но напишите мне, чьи они. Очень интересно», — написал он. А спустя два дня подтвердил, что «улетели отдельным бортом два обоссанных пони, а не служивые людишки».

О перевозке двух пони бортом военно-транспортной авиации также сообщил на своей странице во «ВКонтакте» расположенный в Ленинградской области «Конный клуб Ткаченко Алены».

В августе появились сообщения о том, что Карин Кнайсль, ставшая известной в России после того, как в 2018 году на ее свадьбе с ней станцевал Владимир Путин, поселилась в деревне Петрушово под Рязанью. Благодаря этому она стала героиней российской пропаганды.

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