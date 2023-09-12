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В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24 

21:47 • 12.09.2023

В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Минобороны. 

Там уточнили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет и не нес на борту боекомплекта. Он упал в безлюдной местности. К месту крушения направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. 

Как сообщается, жертв и разрушений на земле в результате падения самолета нет. В свою очередь, издание V1, ссылаясь на источник, пишет, что пилоты, предположительно, погибли. 

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