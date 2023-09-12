ЕСПЧ присудил 52 тысячи евро россиянину, которого силовики пытали из-за его гомосексуальности

Европейский суд по правам человека присудил Максиму Лапунову, который первым открыто заявил о преследовании ЛГБТ-персон в Чечне, компенсацию морального вреда в размере 52 тысяч евро, сообщает «Команда против пыток».

ЕСПЧ признал, что весной 2017 года чеченские силовики 12 дней пытали Лапунова из-за его гомосексуальности, а российские власти затем не провели должного расследования.

В 2015 году Лапунов приехал в Чечню и работал там ведущим на мероприятиях. В марте 2017 года в центре Грозного его задержали люди в штатском и отвезли в подвал одного из отделов полиции. Там Лапунова били, пытали током и угрожали убить. Похитители, как пишет «Команда против пыток», хотели узнать информацию о его знакомых ЛГБТ-персонах в республике.

«Каждые 10-15 минут, пока меня избивали, в камеру забегали всякие люди с криками, что я гей, что таких как я надо убивать. Изо дня в день мне объясняли, какими методами меня убьют, и как это будет» — вспоминает Лапунов.

После того, как Лапунов записал видео с рассказом о своей гомосексуальности и, как он говорит, под давлением оставил отпечатки пальцев на огнестрельном оружии, его отпустили. Тогда Лапунов решил подать заявление в полицию. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова даже ходатайствовала о госзащите для Лапунова, но ее не предоставили. В марте 2018 года Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.

К тому моменту Лапунов уже уехал из России: «Переезд был для меня большим стрессом. Нужно было как-то налаживать жизнь, а я себя собрать не мог, постоянно находился в переживании того, что со мной произошло».

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