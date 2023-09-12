«Не верил Петр в доброту соседей». Патриарх Кирилл заявил, что Петр Первый противостоял влиянию Запада 

Во время крестного хода в Санкт-Петербурге патриарх Кирилл высказался по поводу причин, по которым Петр Первый основал город. Его речь цитирует «Ротонда».

«Он осознавал, что столица будет форпостом России на Западе. Он хорошо знал, что огромные влияния, культурные и антикультурные, псевдодуховные, идут оттуда, с Запада. Он знал, как под видом освобождения святынь пришли крестоносцы, которые ограбили святую землю», — сказал патриарх.

Кроме того, он добавил, что «не верил Петр в доброту соседей» и «осознавал, что Петербург мог быть оккупирован другой силой».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.