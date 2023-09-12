Шаману Александру Габышеву отказались смягчить режим принудительного лечения

Судья Татьяна Делигиоз отказалась смягчить режим принудительного лечения якутскому шаману Александру Габышеву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его адвокат Алексей Прянишников.

По его словам, Габышев находится в палате с еще 16 пациентами, но на условия не жалуется.

С ходатайством в суд о переводе Габышева в психиатрическую больницу общего типа ранее обратился стационар специального типа в Уссурийске, где сейчас находится Габышев.

В январе смягчение условий принудительного лечения Габышева одобрил Приморский краевой суд. Однако прокуратура обжаловала это решение и режим лечения смягчен не был.

Якутский шаман Александр Габышев стал известен в 2019 году, когда пешком отправился в Москву, чтобы «изгнать Путина». По дороге он был задержан и впоследствии обвинен в призывах к экстремизму и применении насилия к силовикам.

В январе 2021 года суд отправил Габышева на принудительное психиатрическое лечение. Последние два года он провел в больнице с интенсивным наблюдением в Новосибирске и стационаре спецтипа в Уссурийске.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.