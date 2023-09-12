РКН заблокировал сайт с именами белгородцев, погибших из-за войны в Украине

Сайт проекта «Безвозвратные», где публиковали списки белгородцев, погибших из-за войны в Украине, заблокирован. Об этом сообщило белгородское антивоенное медиа «Пепел», которому принадлежал сайт.

«Сайт, который мы развернули на платформе "Тильда", больше недоступен не только с российского айпи, но и с зарубежных адресов — это свидетельствует о том, что страница была заблокирована по требованию Роскомнадзора со стороны платформы», — говорится в сообщении.

Проект «Безвозвратные» не только публиковал именные списки белгородцев, погибших на фронте и территории области из-за войны в Украине, но и иллюстрировал их инфографикой по возрастам, званиям и родам войск. К 8 сентября на сайте проекта была информация о 443 погибших белгородцах.

«В ближайшее время мы решим эту проблему и придумаем, как сохранить все данные в удобном для пользователей формате», — пообещали создатели проекта.

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