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Журналист Бабченко сообщил, что СБУ завела на него дело из-за критики Зеленского. В ведомстве это опровергли

19:42 • 12.09.2023

Журналист Аркадий Бабченко, который сейчас живет в Эстонии, днем 12 сентября написал, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела на него уголовное производство из-за критики президента Владимира Зеленского. В СБУ к вечеру опровергли это заявление, пишет «Настоящее Время». 

«Информация о якобы возбуждении Службой безопасности Украины уголовного производства по Аркадию Бабченко не соответствует действительности», — говорится в сообщении СБУ. 

По версии Бабченко, его должны были задержать после пересечения украинской границы и отвезти в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий. В качестве причин своего ареста Бабченко назвал критику украинского президента. 

«Собственно говоря, может быть только одно — хуесосил Бубочку (так некоторые называют Владимира Зеленского — прим. “Холод”). Никаких других вариантов быть просто не может», — написал он, прикрепив в конце поста ссылки для донатов. 

Аркадий Бабченко эмигрировал из России в 2017 году и некоторое время жил в Украине. Он пишет, что в Украине не был уже четыре года, а также отмечает, что у него там нет ни бизнеса, ни имущества. 

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