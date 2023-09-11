В Красноярске сотрудника таможни обвинили в терроризме из-за листовок легиона «Свобода России»

В Красноярске силовики задержали сотрудника местной таможни. Как утверждается, он распространял листовки легиона «Свобода России» — добровольческого подразделения ВСУ, в котором на стороне Украины воюют выходцы из России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

В свою очередь, телеграм-канал «Осторожно, новости» уточняет, что задержанному 48 лет, более 20 из которых он прослужил в таможенных органах. Силовики утверждают, что он в конце августа он вступил в телеграм-чат легиона «Свобода России», а затем стал распространять в Красноярске листовки с призывом вступать в это подразделение.

Телеграм-канал Shot пишет, что мужчина был задержан 5 сентября, когда расклеивал эти листовки. Против него возбудили уголовное дело по статьям о публичных призывах к терроризму и участии в деятельности террористической организации. В свою очередь, ТАСС добавляет, что задержанный якобы также передавал легиону «Свобода России» данные сотрудников таможни.

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