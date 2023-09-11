Петрозаводский городской суд приговорил инструкторов лагеря на Сямозере Валерия Круподерщикова и Павла Ильина к шести и пяти годам колонии общего режима. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Их дело рассматривалось повторно.

В марте 2019 года суд оправдал Валерия Круподерщикова по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но признал его виновным по статье об оставлении в опасности (125 УК). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии-поселении, но освободили по истечению срока давности. Бывшего инструктора Павла Ильина, а также бывшего главу управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и исполняющую обязанности руководителя этого управления Людмилу Котович оправдали. В июне 2022 года кассационный суд отменил решение об оправдании Круподерщикова и Ильина по статье 238 УК.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. В тот день 47 детей и четыре инструктора лагеря «Парк-Отель “Сямозеро”» отправились в поход на каноэ и попали в шторм. 14 детей погибли, еще 33 пострадали. Как писала «Медуза», в одной из лодок находился Валерий Круподерщиков, а Павла Ильина в тот день не было на озере. Выжившие дети рассказывали, что Круподерщиков запрещал им обращаться в экстренные службы, когда лодки, на которых они плыли, начали переворачиваться из-за больших волн.

В 2019 году экс-директор лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградова получили по девять с половиной лет колонии общего режима. Виноградов был единственным, кто признал вину. В мае 2022 года суд в Москве признал двух бывших чиновниц департамента труда и соцзащиты московской мэрии Татьяну Барсукову и Елену Семкину виновными в халатности и приговорил их к четырем с половиной годам тюрьмы, однако они избежали наказания из-за истечения срока давности. Фельдшер скорой помощи Ирина Щербакова, которая ответила на звонок тонущих детей и приняла его за шутку, получила три года колонии-поселения.

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