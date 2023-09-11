В штаб-квартире СВР установили копию памятника Дзержинскому с Лубянки

В штаб-квартире Службы внешней разведки в Москве установили памятник основателю и руководителю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщает РИА «Новости».

На церемонии открытия монумента выступил глава СВР Сергей Нарышкин. Он отметил, что установленный момент является точной, но слегка уменьшенной, копией памятника Дзержинскому, который ранее стоял на Лубянской площади в Москве. По словам Нарышкина, даже лицо скульптуры смотрит в туда же — на северо-запад — в сторону Польши и Прибалтики. «Угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада [остаются] — да, это очевидно», — пояснил Нарышкин.

«Образ председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу. Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны», — добавил он.

По словам Нарышкина, Дзержинский «остался до конца верен своим идеалам — идеалам добра и справедливости».

В Советском Союзе памятник Феликсу Дзержинскому, созданный скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Григорием Захаровым, стоял на Лубянской площади напротив здания КГБ. В 1991 году после провала путча, организованного ГКЧП, памятник демонтировали.

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