В Ростовской области девятиклассник пришел в школу с ножом и ранил несколько человек

В ростовском хуторе Красный Десант ученик девятого класса пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых. Об этом сообщил местный губернатор Василий Голубев.

«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых», — написал он. Голубев уточнил, что нападавший «страдает психическим заболеванием», его задержали.

Среди пострадавших, по словам губернатора, трое сотрудников школы и один родственник учащегося. Все они получили легкие ранения, им уже оказана медицинская помощь.

Позже РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет передало уточненные данные о количестве пострадавших. Их оказалось трое.

В свою очередь, телеграм-канал Baza пишет, что нападавшим оказался учащийся девятого класса Григорий Б. Он пришел в школу в маске Гая Фокса, это не понравилось вахтерше, завязалась перепалка, в ходе которой подросток напал на женщину с ножом. Попутно он ранил учительницу и попытавшегося вмешаться в конфликт дедушку другого ученика. Задержали нападавшего уже на улице, в это время он кричал, что видит атакующих его «хохлов и поляков». После этого у подростка начался эпилептический приступ.

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