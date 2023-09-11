Бывший сотрудник ФСИН Павел Щетинин и московский предприниматель Андрей Иванов в разговоре с журналистами «Проекта» обвинили основателя фонда «Гулагу.нет» Владимира Осечкина в том, что он обещал им помощь в оформлении политического убежища во Франции, взял с них часть денег, но так и не помог. Сам Осечкин эти обвинения отрицает.

Журналисты утверждают, что Осечкин обещал вывезти из России и обеспечить международную защиту бывшему сотруднику ФСИН Павлу Щетинину, однако так и не предоставил ему помощь и тот выехал из страны сам. Щетинин рассказал «Проекту», что когда он приехал во Францию, Осечкин предложил ему помощь в получении убежища и попросил за это 40 тысяч евро за семью из пяти человек. По словам бывшего фсиновца, заплатив часть суммы, он так и не дождался обещанных Осечкиным адвокатов, а затем заподозрил, что стоимость услуг, озвученных правозащитником, преувеличена в 10 раз, и написал Осечкину гневное письмо.

«Проект» пишет, что вскоре после этого бывшего сотрудника ФСИН задержал Интерпол по запросу России, однако его быстро отпустили. Щетинин утверждает, что Осечкин раскрыл ФСБ его местонахождение, и Москва отправила запрос на его экстрадицию. Координатор «Гулагу.нет» Борис Ушаков рассказал «Проекту», что Осечкин лично попросил его передать информацию о местонахождении Щетинина в ФСБ. Письма от Осечкина Ушакову и от Ушакова ФСБ есть в распоряжении «Проекта». В разговоре с журналистами издания глава «Гулагу.нет» подтвердил, что жаловался Ушакову на Щетинина, но сказал, что не помнит о своей просьбе написать в ФСБ.

«Проект» пишет, что кроме прочего Осечкин пожаловался на Щетинина во французский орган по делам беженцев. В итоге, по словам журналистов, бывшему сотруднику ФСИН сначала отказали в убежище, но затем его заявку все же одобрили после обжалования. В разговоре с «Проектом» Осечкин сказал про Щетинина, что тот «находился и находится в контакте с ФСБ России». Также правозащитник отрицает, что брал у Щетинина деньги и обещал ему юридическую помощь. «Проект» отмечает, что у них есть опровергающая это аудиозапись.

Похожая история произошла с московским бизнесменом Андреем Ивановым, пишет «Проект». Он рассказал журналистам, что решил уехать из России, когда у него начали «отжимать» бизнес. По словам Иванова, Владимир Осечкин предложил ему помощь в получении политического убежища во Франции за 28 тысяч евро. Еще находясь в России, предприниматель передал адвокату, связанному с Осечкиным, пять тысяч евро.

Когда Иванов прилетел во Францию, Осечкин встретился с ним и сообщил, что подозревает его в работе на ФСБ. Основатель «Гулагу.нет» якобы предложил Иванову, чтобы тот передавал ему деньги только в виде наличных, без расписок и договоров. Бизнесмен рассказал, что дал Осечкину шесть тысяч евро, но тот так и не составил досье для подачи на политическое убежище, которое якобы обещал подготовить для Иванова.

Вскоре Иванов назначил новую встречу с Осечкиным, в ходе которой правозащитник якобы начал снимать его на камеру и говорить: «Теперь мы выяснили, что ты сотрудник ФСБ, который хочет сломать нам репутацию». В разговоре с журналистами «Проекта» Осечкин сказал, что не получал денег от Иванова, и что он передумал помогать бизнесмену, потому что понял, что тот сотрудничает с ФСБ и причастен к коррупции.

Кроме прочего, журналисты назвали Осечкина «мистификатором» из-за истории о покушении на него осенью 2022 года. «Проект» пишет, что французские правоохранительные органы усомнились в версии Осечкина о том, что покушение на него готовилось по приказу Путина. «Встречаясь с нами, он [Осечкин] сказал, что французы специально выпустили такой пресс-релиз, чтобы “заглушить медиа волну”, и обещал предоставить подтверждающую это аудиозапись. Но не предоставил», — написали журналисты.

На стриме у журналиста Александра Плющева Владимир Осечкин назвал публикацию «Проекта» «попыткой бросить на него тень и дискредитировать» работу «Гулагу.нет». Он обвинил журналистов в том, что они не ознакомились с частью документов, которые он им предоставил во время встречи. «Я принес несколько сумок с документами, много жестких дисков и так далее. Каждый раз, как мне пытались задать какой-то острый вопрос и в ответ получали документы, пояснения и разоблачения вот этой попытки дискредитации, тут же переключались на что-то другое», — пожаловался он.

Осечкин заявил, что дело о покушении на него засекречено. «На их запросы и следствие, и суд абсолютно резонно отказались отвечать. Какое-то небольшое СМИ, непонятно, где зарегистрировано, выходит на русском языке, задает вопросы, которые вообще их не касаются. Это внутреннее дело Франции и личное дело Владимира Осечкина», — сказал он.

Затем правозащитник подтвердил, что его организация помогает не всем. По его словам, несколько лет назад в «Гулагу.нет» действительно обратился бывший сотрудник ФСИН Павел Щетинин. «”Проект” забыл упомянуть, что он был причастен к коррупции, хищениям более 100 миллионов рублей из бюджета России», — сказал Осечкин. По его словам, сам Щетинин предлагал «Гулагу.нет» 20 тысяч евро за оказание ему помощи в получении политического убежища во Франции, однако правозащитники ему в этом отказали из-за того, что он занимался коррупцией, и не стали брать от него деньги. Осечкин утверждает, что Щетинин так и не получил политическое убежище во Франции, и спустя несколько лет решил «вылить грязь» на правозащитника из-за отказа ему помогать.

Осечкин заявил, что Бориса Ушакова, который отправил ФСБ информацию о Щетинине, «в России постарались взять под контроль российские спецслужбы». Он обвинил журналистов «Проекта» в том, что они «не захотели расследовать, каким образом российские спецслужбы на протяжении нескольких лет пытались уничтожить социальную сеть “Гулагу.нет”, каким образом они брали под контроль наших, теперь уже бывших, коллег и наших товарищей […]». «Мы всегда можем объяснить то, что мы делаем, у нас на каждое наше слово есть аудиозапись, файл, документ, материал и так далее», — заявил Осечкин.

Он также подтвердил, что сотрудники «Гулагу.нет» на протяжении многих лет направляли в СК, Генпрокуратуру, МВД, ФСБ и другие ведомства информацию о преступлениях во ФСИН, в том числе и по поводу Павла Щетинина. Более подробные ответы на обвинения «Проекта» правозащитник дал в своем ютуб-канале.

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