В России нет места врагам народа, а Путин пользуется абсолютной поддержкой населения — Песков 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле еще не начали готовиться к президентским выборам, но подчеркнул, что Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения.

«Те выборы, которые закончились вчера, и результаты этих выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны. Тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что и президент фактически пользуется этой поддержкой», — сказал Песков.

Кроме того, в интервью РБК Песков сказал, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, то составить ему реальную конкуренцию не сможет никто.

Также Песков затронул и тему уехавших из страны россиян. По его мнению, они будут возвращаться в Россию по мере того, как российский рынок будет становиться все более привлекательным. Также он отметил, что не стоит преувеличивать количество россиян, ставших «врагами страны», но подчеркнул, что для них «вряд ли найдется место на родине».

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