Рэпер Loqiemean извинился за слова о российской армии после пяти суток ареста 

Рэпер Loqiemean (Роман Худяков) рассказал, что провел пять суток под арестом и поменял свое мнение о российской армии. Об этом он написал в своем телеграм-канале, внимание на пост обратила «Медиазона».

«Я посидел в тюрьме. По такому поводу следует закрепить мое мнение о претензии по горшочкам. Я был неправ: я не должен желать вреда своей армии, потому что армия неотделима от народа. А я — неотделимая часть этого народа», — пишет Loqiemean.

Останкинский районный суд Москвы арестовал его на пять суток 18 августа из-за сторис в инстаграме с флагом Украинской повстанческой армии. Рэпера признали виновным в распространении символики экстремистской организации (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Видео с горшочками, которое упоминается в посте Loqiemean, он записал 23 марта 2022 года. На кадрах рэпер готовит мясо и говорит, что хотел бы, чтобы в горшочках варились те, кто ударил по жилому дому в Одессе. 1 мая эту видеозапись в своем телеграм-канале опубликовала Екатерина Мизулина, подписав ее так: «А вот таких концертов нам в России точно не нужно. Пусть выступает у себя дома на кухне».

Через два дня Loqiemean написал, что он «был вынужден отменить свои выступления по российским городам из-за потока лжи», который инициировали некоторые блогеры и СМИ. В том же посте он заявил, что не донатил ВСУ, не переезжал из России в Казахстан и «ни разу не называл свой народ орками».

«Видео с горшочками было записано в самом начале военных действий. Я прожил всю жизнь в России не зная ужасов войны, поэтому сказанул так же сгоряча, как и активисты, которые под постами о моих концертах призывают сжечь клубы вместе с людьми», — говорится в его сообщении.

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