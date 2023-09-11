Киев вернул контроль над буровыми платформами в Черном море — украинская разведка 

Украинские военные вернули контроль над буровыми платформами «Петр Годовалец» и «Украина», а также самоподъемными плавучими буровыми установками «Таврида» и «Сиваш», которые расположены в Черном море между аннексированным Крымом и Одессой. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны страны.

Отмечается, что Россия оккупировала эти объекты в 2015 году, а с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала их в военных целях. В частности, там размещались вертолетные площадки и радиолокационные станции.

По данным ГУР, украинские военные в ходе атаки смогли захватить запас российских вертолетных неуправляемых ракет и радиолокационную станцию «Нева», которая может отслеживать движение судов в Черном море.

«Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить», — говорится в сообщении ГУР.

В нем не уточняется, когда именно ВСУ смогли вернуть контроль над буровыми платформами. В свою очередь, Минобороны России 10 сентября отчиталось, что в акватории Черного моря в темное время суток были обнаружены и якобы уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ. При этом российское военное ведомство не сообщало о потере контроля над какими-либо объектами в акватории Черного моря.

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