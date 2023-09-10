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Из-за землетрясения в Марокко погибли более двух тысяч человек, еще столько же пострадали 

10:49 • 10.09.2023

В результате землетрясения в Марокко погибли более двух тысяч человек, еще столько же получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны. 

Около 1400 человек находятся в больницах в критическом состоянии. Всего же последствия землетрясения, по данным Всемирной организации здравоохранения, затронули около 300 тысяч человек. 

В геофизическом центре Марокко сообщили, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Атласских гор. В свою очередь, геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 балла.

В 40 километрах от Марракеша в районе Асни, как пишет Reuters, почти все дома были повреждены. Вторую ночь после землетрясения многие жители Марракеша провели на улице, опасаясь повторных толчков. 

Больше всего пострадали отдаленные горные деревни, расположенные недалеко от эпицентра землетрясения. Спасатели пытаются добраться туда, чтобы помочь людям, оказавшимся в ловушке. 

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