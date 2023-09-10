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В Петербурге 171 человек отравился готовой едой из кафе Greenbox 

16:44 • 10.09.2023

В Санкт-Петербурге 171 человек отравился готовой едой, которую доставили из кафе Greenbox. Среди них двое детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

«Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области”, в продукции АО “Грин Бокс” обнаружена Salmonella», — говорится в сообщении службы. 

Кроме того, сальмонеллу также обнаружили у восьми заболевших. По данным Роспотребнадзора, 99 человек остаются в городских стационарах. В отношении Greenbox составили протокол о временном запрете деятельности.

О первых случаях отравления, связанных с продукцией компании Greenbox, которую пострадавшие заказывали через службу доставки «Самокат», стало известно 8 сентября. В тот день выявили 34 случая острой кишечной инфекции. На следующий день число отравившихся выросло до 69. 

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