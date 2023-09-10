В Украине под обстрел попала машина с иностранными волонтерами. Двое из них погибли

В Украине в результате российского обстрела погибли двое сотрудников иностранных гуманитарных миссий, еще двое получили ранения. Об этом сообщила организации Road to Relief, а также гибель одной из волонтерок подтвердил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По данным Road to Relief, автомобиль, в котором находились четверо иностранных волонтеров, попал под обстрел по дороге из Славянска в Бахмут.

«Когда они проезжали через Часов Яр, их машина подверглась нападению со стороны российских войск. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась», — сообщается на странице организации в инстаграме.

Там уточняется, что двое волонтеров получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Волонтер из Канады Энтони Игнат погиб на месте, а о судьбе 32-летняя гражданки Испании Эммы Игуаль ничего не изветсно. Позже Испанская газета El Mundo сообщила, что она также погибла. Сообщение о ее гибели в ходе саммита G20 подтвердил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Организация Road to Relief появилась весной прошлого года. Она помогает украинцам, чьи дома находятся на линии фронта, а также эвакуирует людей из зоны боевых действий.

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