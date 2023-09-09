Нескольким наблюдателям на выборах в Геленджике вручили повестки в военкомат «для уточнения данных». Об этом сообщил депутат думы Краснодара, секретарь комитета КПРФ Александр Сафронов.

«Выборные жулики подключили военкомат — ходят по комиссиям, пугают избирателей, вручают повестки», — написал он.

Сегодня в России проходит второй день трехдневного голосования. Кандидат в депутаты от партии «Яблоко» Ксения Черепанова рассказала, что в Великом Новгороде избирательные участки были открыты ночью. «В 13 школу, где расположены УИКи 1105, 1106, 1114, оставшиеся с открытыми дверьми, поздно вечером заходили неизвестные люди. Что они там делали? У меня нет хорошего ответа на этот вопрос», — написала она. По словам Черепановой, «Яблоко» будет требовать отмены результатов голосования за 8 сентября на большом числе избирательных участков Великого Новгорода.

Член избирательной комиссии на УИК №350 Вячеслав Вереитин обнаружил ночной вброс бюллетеней в подмосковном Долгопрудном. Он сфотографировал положение бумаг в ящике вечером 8 сентября и утром 9 сентября. Утром Вереитин обнаружил, что в урне появились новые бюллетени. Он потребовал вызвать полицию и опечатать ящик, но на его слова никто не отреагировал.

В Самарской области женщина увидела в книге избирателей данные своего умершего мужа. Она потребовала вычеркнуть его из списка избирателей, но в ответ услышала лишь требование прекратить снимать происходящее на телефон.

На избирательном участке в Москве наблюдатели от КПРФ зафиксировали, как их коллеги из «Единой России» меняли бюллетени в сейф-пакетах. «Когда их застукали, члены УИК стали собянинские голоса рвать и бросать в урну», — говорится в телеграм-канале депутата Госдумы Сергея Обухова.

Еще один вброс бюллетеней зафиксировали в Иваново.

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