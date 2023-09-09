В 2022 году Россия выпустила по Украине от 10 до 11 миллионов артиллерийских снарядов, подсчитал западный чиновник, который на условиях анонимности рассказал об этом агентству Reuters.

При этом Россия только собирается нарастить производство снарядов до двух миллионов в год, сказал источник агентства. По его словам, страна может достигнуть этого показателя в течение нескольких лет.

«Если вы израсходовали 10 миллионов снарядов в прошлом году, находитесь в разгаре боя и можете производить только один-два миллиона в год, я не думаю, что это очень сильная позиция», — цитирует чиновника Reuters.

Собеседник агентства добавил, что вскоре Россия сможет производить около 200 танков в год, однако этого будет недостаточно, чтобы покрыть ее тяжелые потери в Украине. По словам чиновника, в 2022 году российская армия потеряла около 4000 единиц тяжелой техники и более 100 самолетов. Он добавил, что на войне в Украине погибли или были ранены 270 тысяч российских военнослужащих.

В июле 2023 года министр обороны Сергей Шойгу посетил Северную Корею. В Белом доме заявили, что Москва рассчитывает на помощь Пхеньяна в пополнении своих запасов оружия. Собеседник Reuters уверен, что переговоры в КНДР были направлены на обеспечение российской армии снарядами и «продемонстрировали отчаяние» российских властей.

«Москве приходится обращаться к этим сомнительным партнерам, чтобы поддерживать свое вторжение в Украину, которое оборачивается для российской армии катастрофой. И это будет стоить России целое состояние, потому что Северная Корея постарается превратить это в хорошую сделку», — сказал чиновник.

Летом прошлого года The Insider писал, что у России остался советский артиллерийский арсенал, однако часть снарядов не сохранилась. Кроме того, много снарядов из наследия СССР было израсходовано в ходе двух чеченских войн, грузинской кампании, войны в Украине в 2014-2015 годах и кампании в Сирии.

Издание сообщало, что в 2014 году в России была запущена программа по восстановлению снарядов, сохранившихся на артиллерийских и ракетных складах. К концу 2017 года по этой программе было восстановлено 1,7 миллиона боеприпасов и ракет всех типов.

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