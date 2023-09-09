США могут включить тактические баллистические ракеты большой дальности ATACMS в новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американских чиновников.

Один из чиновников, имеющий доступ к планам оказания помощи в сфере безопасности, заявил, что у администрации Джо Байдена есть такие планы, однако они могут измениться до официального объявления.

Другой чиновник рассказал, что этот вопрос сейчас находится на рассмотрении, и что скорее всего ракеты будут включены в новый пакет помощи Украине. Однако, по его словам, прежде чем страна получит это вооружение, могут пройти месяцы.

Дальность ракет достигает 300 километров, ВСУ смогут стрелять ими их уже имеющихся у них установок HIMARS. «Русская служба Би-би-си» пишет, что у Украины уже есть оружие схожей дальности: британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP, однако они летают над поверхностью с дозвуковой скоростью. Американские ATACMS летят по баллистической траектории со скоростью в три раза быстрее звука.

Ранее администрация Байдена отказывалась передавать Украине ATACMS, объясняя это тем, что такой шаг может привести к прямому конфликту США с Россией, отмечает ABC News. Однако в последнее время Белый дом стал менее категоричен.

Два чиновника рассказали журналистам, что Соединенные Штаты обнаружили у себя на вооружении большее количество таких ракет, чем предполагалось ранее, однако насколько они пригодны к эксплуатации, пока неясно.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.