Россия нанесла ракетные удары по украинским городам. Пострадали десятки людей

Российская ракета попала в административное здание в Кривом Роге. В результате как минимум один человек погиб и десятки пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, после удара на прилегающей территории начался пожар. Трех человек в тяжелом состоянии удалось спасти из-под завалов.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что ракета попала в здание полиции. Один полицейский погиб, а еще шесть получили ранения.

В свою очередь, в Офисе Генпрокурора Украины сообщили, что в результате удара пострадали в общей сложности 26 человек. По данным ведомства, кроме здания полиции, пострадали расположенные рядом жилые дома.

Также ракетный удар был нанесен по городу Сумы. В результате там был разрушен двухэтажный жилой дом и были повреждены еще 20 домов и восемь автомобилей. По данным Государственной спасательной службы Украины, пострадали три человека. Двоих из них — 70-летнего мужчину и 65-летнюю женщину — удалось спасти из-под завалов.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российские войска в ночь на 8 сентября выпустили по Одесской области 20 дронов-камикадзе, 16 из которых удалось сбить.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.