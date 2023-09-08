Правительство утвердило упрощенный порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести на войне

Правительство утвердило упрощенный порядок выдачи справок о смерти или пропаже человека без вести на войне в Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление. Теперь эти справки смогут выдавать командиры воинских частей, а не только медицинские организации.

Согласно постановлению, командиры воинских частей должны будут сообщить о смерти военного в ЗАГС или МФЦ «для упрощения и ускорения назначения выплат и мер поддержки родственникам бойцов». Справка о гибели будет выдаваться, если факт смерти военнослужащего «не вызывает сомнений», но выдача медицинского свидетельства по каким-то причинам невозможна. Этой справки будет достаточно, чтобы родственники смогли начать получать выплаты.

Если у родственников на протяжении полугода нет информации о местонахождении военного, по их заявлению он может быть признан пропавшим без вести. Через три месяца после вступления в силу решения суда о признании его пропавшим без вести человек может быть объявлен умершим.

«Если же имели место события, дающие основания предполагать гибель, — например, исчезновение в зоне активных боевых действий при угрожавших жизни обстоятельствах, то военнослужащий может быть объявлен умершим через шесть месяцев», — цитирует ТАСС постановление правительства.

По информации агентства, раньше для признания пропавшего без вести погибшим нужно было ждать два года с момента окончания боевых действий.

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