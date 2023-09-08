«Победа» выпустит рюкзак для ручной клади, с которым будут пускать на борт без измерений

Авиакомпания «Победа» выпустит фирменный рюкзак, с которым будут пускать на борт без дополнительной проверки в калибраторе. Об этом в интервью РБК рассказал глава авиакомпании Дмитрий Тыщук.

По его словам, рюкзаки, размер которых будет «четко соответствовать» калибратору (устройство для измерения габаритов ручной клади — прим. «Холод»), будут производиться в России, их дизайн уже разработали.

«В него спокойно помещаются три пятилитровые бутылки и даже еще остается место, при этом без ограничения по весу. Причем мы сделали сравнение объема нашей ручной клади — он оказался выше, чем у других перевозчиков низкобюджетного сегмента: Wizz Air, Ryanair, Smartavia», — сказал Тыщук.

Он пообещал, что пассажиров с такими рюкзаками будут сразу пропускать на борт и не будут просить положить рюкзак в калибратор. По правилам авиакомпании, те пассажиры, чья ручная кладь не помещается в калибратор, обязаны доплатить за ее перевозку. Из-за этого перед посадкой в самолет часто возникают конфликты.

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