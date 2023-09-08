В школе №608 имени Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга отравились 56 человек. Об этом сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора. С 7 сентября школа временно закрыта. В стационарах остаются 25 человек, в том числе 22 ребенка. У 13 из них обнаружена Salmonella.

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в школе условий для соблюдения учениками и преподавателями правил личной гигиены. О чем именно идет речь, в ведомстве не уточнили. Также Роспотребнадзор отчитался, что в учреждении не проводилась уборка и дезинсекция, и что там были обнаружены синантропные насекомые.

Нарушения также нашли в правилах хранения продуктов, приготовления пищи и проведения дезинфекции. Кроме того, в ведомстве заявили, что сотрудники школы проходили медицинские осмотры с нарушениями. По данным Роспотребнадзора, школа получала продукты питания от «Кировского» комбината. Его сотрудники были допущены до работы «без сведений о медицинских осмотрах и результатов лабораторного обследования», их отстранили от работы.

Об отравлении в школе №608 стало известно вечером 6 сентября. Как сообщала «Фонтанка», нескольких учеников госпитализировали с симптомами гастроэнтерита.

По данным «Бумаги», Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (часть 1 статьи 238 УК). Силовики осмотрели школу и начали поиск виновных в массовом отравлении.

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