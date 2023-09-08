ЕСПЧ присудил 52 тысячи евро двум россиянам, которых избили полицейские

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Кристины Дульковой и Данила Левенстама, признав нарушение российскими властями запрета на пытки и бесчеловечное, унижающее достоинство обращение. Каждому из заявителей присудили компенсацию в размере 26 тысяч евро. Об этом сообщает правозащитный проект «Общественный вердикт».

В январе 2020 года Кристину Дулькову вместе с друзьями задержали полицейские. Кристина пыталась снимать происходящее на телефон, но один из силовиков схватил ее за шиворот куртки, отобрал телефон и уложил на землю. В машине Дулькову несколько раз ударили в лицо кулаком. Из машины в отдел Кристину затащили за волосы, при этом она ударилась головой об асфальт, оказавшись в камере, она потеряла сознание.

Прибывшая по вызову бригада скорой помощи зафиксировала у Дульковой травмы и приняла решение о немедленной госпитализации. В больнице Дульковой диагностировали множественные ушибы лица, затылка, локтевых и коленных суставов и сотрясение головного мозга.

В свою очередь, Данил Левенстам был задержан и избит силовиками в июне 2019 года на митинге в Москве. Он также пытался снимать происходящее на телефон, однако омоновцы отобрали у него гаджет, посадили в автозак и там избили.

В обоих случаях следствие отказалось возбуждать дела против полицейских, а российские суды подтвердили законность этих отказов.

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