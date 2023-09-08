В Чите 21-летнюю местную жительницу обвинили в «госизмене»

Забайкальский краевой суд отклонил апелляцию и оставил под стражей 21-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в «госизмене». Соответствующее сообщение появилось на странице суда во «ВКонтакте».

В нем не называется имя фигурантки, но говорится, что она фотографировала эшелоны военной техники и отправляла фото своему знакомому украинскому пограничнику. В суде сообщили, что обвиняемая «полностью признала свою вину».

«Жительница краевого центра обвиняется в том, что в Читинском аэропорту снимала фото- и видео военных, которые отправлялись в зону СВО, а также отправляла противнику — представителю Украины — видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также заявили, что обвиняемая ждала от своего украинского знакомого денежный перевод, чтобы переехать в Украину. Кроме того, в сообщении отмечается, что девушка «открыто, в том числе в социальных сетях, выражала свою позицию относительно проведения СВО, являясь ее ярым противником».

Девушку задержали 10 июля, а на следующий день ей предъявили обвинение по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и заключили под стражу до 2 ноября. Она обжаловала арест, а ее адвокат просил суд изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом, но апелляция была отклонена.

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