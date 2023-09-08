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Брянск атаковали дроны. Обломки одного из них упали на административное здание

18:26 • 08.09.2023

Над Брянском были перехвачены три беспилотника, два из которых уничтожили в воздухе, заявили в Минобороны.  

По словам местного губернатора Александра Богомаза, обломки одного из дронов упали на административное здание, там начался пожар. Еще один беспилотник был сбит на подлете к Выгоничскому району, отчитался губернатор. В результате падения обломков одного из дронов в здании железнодорожного вокзала Брянска выбило стекла. Оттуда эвакуировали пассажиров, на месте работают экстренные службы, добавил Богомаз.

Телеграм-канал Mash пишет, что один из беспилотников атаковал завод «Кремний Эл», и что на нем произошел пожар. Местные паблики публикуют видео, на которых виден черный дым.

Об атаке на это предприятие также сообщалось накануне, тогда в его здание тоже попал дрон. Местные телеграм-каналы публиковали видео, как утверждалось, с кадрами пожара на заводе. «Кремний Эл» производит микроэлектронику.   

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