В ночь на 7 сентября в центре Ростова-на-Дону взорвался беспилотник. Еще один дрон упал в за городом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его данным, один беспилотник упал в районе улицы Пушкинская 42. «Повреждены фасады и выбиты окна 3-х зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался», — написал Голубев в своем телеграм-канале.

Позже он сообщил, что в районе домов 39,41 и 42 по улице Пушкинская ввели режим ЧС. «В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде. Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты», — добавил Голубев.

В сети распространилось видео взрыва в центре Ростова-на-Дону. Местные СМИ и телеграм-каналы пишут, что дрон взорвался недалеко от штаба юго-восточного округа.

Кроме того, по данным губернатора, один беспилотник также упал в центре Батайска, который находится примерно в десяти километрах от Ростова-на-Дону. В результате атаки повреждено двухэтажное нежилое здание. Пострадавших нет.

Сообщение об атаке беспилотников подтвердили и в Минобороны. «7 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

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