Подмосковье и Брянскую область атаковали беспилотники 

В ночь на 7 сентября силы ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», — написал он.

Однако позже глава Раменского округа Николай Ханин на своей странице во «ВКонтакте» уточнил, что дрон взорвался на уровне верхних этажей многоквартирного дома на улице Десантная.

«На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля. Оперативные службы осматривают дома и по ул. Лучистой д. 7, 8, 9 — на предмет возможных повреждений. Пострадавших среди людей, к счастью, нет», — сообщил он.

В Брянской области, по данным губернатора Александра Богомаза, утром 7 сентября сбили три беспилотника. Один из них, как сообщается, силы ПВО сбили непосредственно над Брянском, никто не пострадал.

«В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Министерство обороны России сообщило, что над территорий Брянской области с разницей в полчаса были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа.

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