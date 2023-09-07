Экс-командира армии ПВО, которая защищает Москву, арестовали за взятку

Бывшего командующего армией ПВО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха, генерал-майора Константина Огиенко арестовали за взятку, передает ТАСС.

По данным следствия, Огиенко в конце июня 2023 года получил первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации «Надежда». Всего, как сообщается, она должна была передать ему около 30 миллионов рублей за помощь в передаче ей земельного участка Министерства обороны, который находится под подмосковной Лобней.

В рамках этого дела сначала задержали командира 4-й дивизии ПВО генерал-майора Дмитрия Беляцкого. Он, как пишет ТАСС, признал вину, пошел на сделку со следствием и дал показания на Огиенко. Последний настаивает на своей невиновности.

«Несмотря на непризнание Огиенко вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), причастность последнего к совершению преступления, по мнению следствия, подтверждается совокупностью собранных доказательств», — говорится в постановлении суда о продлении аресте Огиенко. Отмечается, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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