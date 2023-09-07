Сын Медведева стал координатором портала для жителей аннексированных украинских территорий

Министерство цифрового развития завершило разработку портала «Я в России», который задуман для предоставления госуслуг жителям аннексированных украинских регионов. Об этом председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил на совещании партии, пишет РБК.

Издание обратило внимание на то, что на встрече присутствовал в том числе сын Медведева Илья. В пресс-службе «Единой России» РБК сообщили, что Илья Медведев координировал реализацию портала «Я в России».

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что «Я в России» — это «отдельное окно» на «Госуслугах», в котором жители аннексированных ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут узнать, как получить те или иные услуги. По его словам, доступ к порталу уже открыт.

Илья Медведев работал в Mail.ru, а затем в VK, сообщали в своем расследовании «Медуза» и «Настоящее время». Затем Илья помогал отцу «развивать винодельческий бизнес» в Краснодарском крае. Летом 2022 года он демонстративно вступил в «Единую Россию», а осенью — попал под американские санкции.

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